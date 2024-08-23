台北101將於9月3日舉行三年一次的董監事改選，傳出現任董事長張學舜將卸任。對此，50歲「防疫女神」賈永婕，昨(22日)承認將接任台北101董事長，被問到敏感的年薪問題，她做出回應。

根據《ETtoday新聞雲》報導，賈永婕上任後，未來目標是讓世界看見台灣，希望先找韓星玄彬出席台北101的活動。至於年薪是否有千萬，賈永婕回：「我沒問呢，那個也不會是重點。」

賈永婕還沒問年薪相關的問題，但認為這不是重點。（圖／中時資料照）

賈永婕昨（22日）在臉書貼出與台北101大樓的合照，寫下：「人生下半場預備備，迎接新挑戰。」間接證實即將接任台北101董事長寶座。她接受本報採訪時，透露接到邀約後，認真地評估三天，也有跟家人們商量，「老公王兆杰是支持的，我覺得他好像比我對自己還有信心，每天都叫我賈董，煩死了，想虧我時叫賈董，認真時也叫賈董。」

而3名子女的反應？賈永婕表示：「我沒認真問過他們感覺，他們應該也很開心，女兒說她以後有國外的朋友來台灣，一定第一個帶他們逛台北101。」談及未來上任後，心情上有什麼調適？賈永婕回應，畢竟還沒正式走馬上任，很多細節還沒到這麼確定，但已經做好準備要迎接這個全新的挑戰。

老公、小孩都支持賈永婕當台北101董事。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

而財政部昨證實賈永婕將接下台北101董事長，行政院已核定。至於選擇賈永婕的原因，主要看上她在時尚、行銷方面的專長，學經歷也不錯，且公眾印象正面，與台北101的形象吻合。而不具名的百貨業者表示，跟通路同業聊到賈永婕接掌台北101董事長，大部份的看法都給予肯定，因賈永婕在時尚圈、公眾印象向來都很優質，符合精品百貨門面，期待可為台北101帶來新氣象。