國際級油畫大師梁奕焚因長期低頭作畫導致椎間盤與椎弓退化，只要一不小心就可能造成癱瘓，經過高醫神經外科醫師關皚麗開刀治療後，梁奕焚成功康復，並且在24日舉辦「童年舊夢-藝起做公益」畫展，除了展現藝術之美，更表達對救命恩人深切的感恩之意。

88歲的梁奕焚是國際知名畫家，畫作常為佳士得、蘇富比等國內外知名拍賣公司的拍品，引起收藏風潮。20多年前他自美返台後移居台東繼續創作，後來無意間發現自己拿畫筆會掉，也沒有力氣走路，梁奕焚回憶起當時情況，感嘆地說一度覺得自己像個廢人，不但無力拿畫筆，就連洗澡如廁也要人幫忙，甚至要以爬行或坐輪椅才能移動，人生一片黑白，因此從台東轉到高醫就醫。

國際級油畫大師梁奕焚因長期低頭作畫導致椎間盤與椎弓退化，只要一不小心就可能造成癱瘓，經過高醫神經外科醫師關皚麗開刀治療後，梁奕焚成功康復，並且在24日舉辦「童年舊夢-藝起做公益」畫展。（高醫大提供／楊舒婷高雄傳真）

梁奕焚經安排磁振造影檢查，高醫神經外科醫師關皚麗發現梁奕焚位於頸部內頸椎第2至第3節，第3到第4節與第4到第5節，都因椎間盤與椎弓退化，壓迫鄰近脊髓神經造成頸部以下手、腳無力，若有大動作，該段脊髓神經被壓死，就會造成頸部以下癱瘓，甚至抑制呼吸，有猝死的可能。

當時梁奕焚對診療過程相當配合，也同意及時開刀，只是不安地詢問，2個月後要開畫展，是否會因此延誤？關醫師回答他，術後隔天就要開始起來走動，梁奕焚聽到後感動說，如果手術成功如期復原，一定要請關醫師參加他的畫展。

關皚麗醫師隨即為梁奕焚開刀，從頸部後方開立一個約8公分的傷口，以器械切除其壓迫脊髓神經的椎弓，讓脊髓腔擴大，神經不再被壓迫，術後住院4天「走」著出院，如今梁奕焚不但重拾畫筆，還藉由畫作表達深切的感恩之心，關皚麗醫師和素昧平生的油畫大師也因此成為好朋友，攜手高雄市關心人道援助學會黃良華理事長共同舉辦公益畫展，奇妙緣分造就一樁美事。

關皚麗推測，梁奕焚頸椎病變可能是因長期低頭作畫，造成頸椎退化性病變，現在人手一機，這類疾病因3C產品盛行，逐漸有年輕化趨勢，關醫師建議民眾，滑手機時最好將手機與眼睛平視，減少低頭的姿勢，若一定得低頭，建議每5至10分鐘，就抬頭活動一下，做好「護頸」的動作，才能降低頸椎病變的機會。