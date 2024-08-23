大陸積極推動家電「以舊換新」。大陸商務部數據顯示，7月，大陸主要電商平台電視、洗衣機、冰箱以舊換新銷售額增長92.9％、82.8％和65.9％。大陸國務院發展研究中心市場經濟研究所副所長王青預計，今年後期家電以舊換新資金將在8月底前全部下達，將對今年第四季的家電消費形成較強拉動作用。

根據中國家電網報導，大陸商務部電子商務司負責人還指出，數位消費、服務消費和以舊換新政策舉措打造網路消費新動能，據商務大數據監測，微單眼相機、智慧家居系統和手機增長22.5％、20.9％和15.5％，重點平台網路服務消費增長20.2％，其中線上旅遊和線上餐飲增長51.1％和20.8％。

此外，王青22日在「奧維雲網2024數位生態大會」上指出，目前大陸國內已使用超過10年的家電產品達7億台，約占國內家電保有量的四分之一。置換更新需求不斷增加，首購需求不斷下降，大陸家電市場已進入存量時代，增速自然會回落。他認為，在此背景下，消費降級是暫時的，消費升級仍然將是長期趨勢。

「今年新一輪家電以舊換新政策的實施分前期和後期。」王青說，前期家電以舊換新是從4至5月開始，家電市場增速先升後降，一些問題折射出政策後勁不足，這有多方面原因。一方面，補貼力度較小，家電、家居以舊換新主要依靠地方財政引導，而不少地方的地方財政目前有困難;另一方面，很多小家電沒有補貼標準，不一定都能套用水效、能效標準。

今年後期家電以舊換新是從7月開始，王青認為「可以期待」。一是中央加大了補貼資金的投入力度，當然，1500億元（人民幣，下同）超長期國債的補貼資金，覆蓋包括家電以舊換新在內的多個項目。二是提出按商品售價補貼15％，單品單次補貼最高2000元，補貼力度提升。三是地方要制定配套政策，中央與地方配套資金9：1，年底要用完，提高地方積極性，將有助激發消費意願。