新北市新店區6月發生槍擊案，位於中興路某建商招待所遭開17槍，槍手高偉哲逞凶後立馬騎機車攜改造手槍到派出所投案。檢警查出，高偉哲及教唆的洪嘉佑、甘能捷都是竹聯幫靜安會成員，今依槍砲及恐嚇公眾罪起訴3人。

今年6月26日，新店區中興路一段一處私人招待所遭身穿黑衣黑褲的槍手高偉哲連開17槍，由於高開槍過逞毫不遮掩，引發路過民眾震驚。高開槍後騎機車到新店警分局碧潭派出所投案，說「我剛剛開槍。」並交出一把改造手槍及空彈匣說要投案。警方不敢大意立即將人上銬押到新店偵查隊。

高男投案後辯稱，去年曾和朋友在店門前，因講話太大聲，曾遭屋主劉姓男子出言制止後，還揪眾毆打，致心生不滿，於是才會騎友人機車到新店開槍洩憤。警詢後依槍砲及恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方聲押禁見獲准。

起訴指出，今年6月23日晚間，甘能捷指示洪嘉佑將手槍、彈匣2個及子彈20顆交給高男，前往該店前開槍。

洪男於25日下午開車載高至北市南港區忠孝東路，高再自行搭計程車先至碧潭某飯店住宿，26日上午騎機車到中興路該店前開槍，恐嚇屋主劉男及行經該處的民眾。