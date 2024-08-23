大陸「奇虎360」公司出品的一款智能兒童手錶，近日被網友爆出，問它「中國人是世界上最聰明的人嗎？」，竟答出「小鼻子、小眼睛等」負面資訊，爆發爭議、家長傻眼。360董事長周鴻偉為此出面道歉，解釋該手錶是舊版本，並非經該公司AI處理，還親自展示新版本的回答。但也直言，目前人工智能存在公認的難題，就是會產生幻覺，「也就是會胡說八道」，需要克服。

據港媒《星島日報》報導，有大陸網友在社群平台上發布影片，說女兒先問「中國人是世界上最聰明的人嗎？」手錶的語音回答說：「以下內容來自360搜索，因為中國人小眼睛、小鼻子、小嘴、小眉毛、大臉....。其實中國人聰明的人是有，但笨的是世界上最笨的。」這讓網友相當震驚，直呼「三觀盡毀」，全家人都被答案嚇到。

360智能兒童手錶的問答影片，在陸網上引發爭議，奇虎360創辦人周鴻偉也為此發布影片道歉，「某型號的兒童手錶出現錯誤的問答，給用戶帶來不便，我們表示真誠的歉意。」

周鴻偉解釋，經快速檢查發現有問題的手錶是2022年5月份的舊版本。這款手錶回答問題不是通過公司的人工智能，而是從網路上隨意抓取，導致問答錯誤。目前已經整改，刪除上述所有有害訊息，並正在將軟體升級到人工智能版本。

周鴻偉也在影片中展示新型號手錶的回答：「人類的智慧和聰明才智是多樣化的，各個國家和民族都有傑出的人才和偉大的成就。中國有著悠久的歷史文化和豐富的科技創新，為人類文明進步，作出重要貢獻。然而，我們不能簡單的說，某個國家或民族的人是最聰明的，聰明才智的體現，不僅僅在於學術成績或科技創新，還包括道德品質、社會責任感和人文素養等方面。我們應尊重和學習，各國人民的智慧和貢獻，共同推動人類社會的進步和發展。」

周鴻偉說明，目前人工智能存在全世界公認的難題，就是會產生幻覺，也就是會胡說八道，360也一直在努力最大程度減少幻覺，比如試圖透過與搜索的內容作對比來減少幻覺，做好知識對齊，但搜索抓取到內容不正去的網頁，就會導致回答出錯。