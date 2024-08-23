從事服務業難免遇到奧客，有超商店員疑似先下手為強，給奧客下馬威。一名女網友昨天去超商買東西，結帳時發現櫃台放了一本書《以為有錢就了不起的客人請默默找個地方去死》，原PO當場嚇了一跳。貼文不到一天已超過55萬人次瀏覽，網友全笑翻，直呼「這本書真適合放在各大超商櫃台」。

一名女網友在Threads發文表示，昨天去超商買東西，排隊結帳時，發現櫃台放了一本書，書名斗大寫著《以為有錢就了不起的客人請默默找個地方去死》，原PO發文表示「結帳的時候看到這本書，有嚇到！」

貼文不到一天已吸引55萬人次瀏覽，許多網友留言笑說「是多怕客人沒看到」、「我覺得他放的位置很棒」、「這店員真幽默」。不少同業認為每間店的櫃台都應該放一本，「我提議給我們店長了」、「明天就去買」。

不過也有人直言，用這種方法對付奧客成效可能不大，「這些人通常都是文盲，根本不會看。」