上個月的核心CPI不降反升，明治安田總合研究所（Meiji Yasuda Research Institute）認為，日本央行可能在12月還會再升息。其實7月核心通膨看起來不太高，但央行想把貨幣政策正常化。

另外，行長植田和男應該會稍微軟化一下，在7月底升息時，所表現出的強硬態度。日前，副行長曾出來公開緩頰，讓投資人知道日本央行不會急著要調高利率，除非等到金融市場都穩定之後才會再討論。

至於鮮食以及能源都不計入的7月核心再核心CPI，則從6月2.2%降至1.9%，是2022年9月以來，首次掉在央行目標值2%以下。雖然參考價值頗高的核心再核心通膨持續下降，但還是沒有打消央行還會升息的念頭。

其中，日本央行所重視的服務業價格，7月年增率為1.4%，6月則是1.7%。彭博社認為，日本旅遊補助在去年被取消，故比較基期較高下，7月的服務業價格漲幅才會顯得比較小。

目前，日本核心CPI已連續28個月都維持或高於日本央行目標值2%。7月31日，日本央行將指標利率（benchmark rate）上調至0.25%，且表示實質利率（real rate）離正值尚有一段距離，這就代表未來還會繼續升息。

政治評論員指出，日本生活成本愈來愈高，是造成現任日相岸田文雄民調低的主因之一，第1位表態參選下屆自民黨（LDP）黨主席的小林鷹之（Takayuki Kobayashi）日前曾說，在贏得黨魁選舉後，將把對抗通膨視作當務之急，就可見物價上漲的確是日本的一大問題。