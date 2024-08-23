蘋果此舉是為了因應歐盟《數位市場法案》於3月7日生效後，面臨監管機構的壓力下，開放用戶能有更多瀏覽器的使用選擇以及刪除內建應用程式的自由。

蘋果表示，將向用戶顯示歐盟國家12種瀏覽器的隨機排序列表，並附有簡短說明，用戶選擇喜愛的瀏覽器將自動下載。今年稍後還在iPad上進行更新。

此外蘋果App Store還將進行重大調整，自2010年以來負責該業務的副總裁費雪（Matt Fischer）將在10月離職，該部門將被分成兩個團隊，一個負責管理蘋果自己的商店，另一個負責管理其他的應用程式分發。