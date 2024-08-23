在哥倫比亞進行的U15世界盃棒球賽，中華隊在複賽首戰展現韌性，儘管全隊發生6次守備失誤，在7局最後進攻機會上演逆轉秀，靠著余利亞以6比5氣走日本隊，也讓日本隊吞下本屆賽事首敗，超級循環賽以戰績2勝1敗。

面對預賽全勝的日本隊，中華隊前5局都沒能攻下分數還發生多次失誤，陷入0比4落的中華隊在6局上滿壘時，先靠余利亞保送追回1分，7局上最後反攻機會更是展現韌性。

2出局、一壘有人時，黃世堯安打、馬佑嘉觸身球形成滿壘，楊曜丞擊出內野滾地球造成二壘手失誤拿下1分，林崴敲安追到1分差，日本隊立刻更換投手，但余利亞把握機會當英雄，敲出右外野清壘二壘安打，一棒攻下3分逆轉。

中華隊帶著1勝1敗成績晉級超級循環賽，今天不僅斬斷日本隊5連勝，拿下這重要1勝後，中華隊與日本隊、波多黎各同為2勝1敗，台灣時間23日晚間11點30分將碰上波多黎各，爭取複賽前2名晉級冠軍賽門票。