又缺電了？民眾一大早爆料，國家單位「工研院」發生跳電意外，且院內直接廣播稱是台電低電壓造成的，讓其他網友狂酸「工研院不會自己發電嗎？是在大聲什麼？」

鄉民今（23）日上午9點15分在PTT八卦板表示，國家單位工研院竟然發生跳電事故，雖然院內發電機緊急啟動，但仍影響到許多人的工作，約9點21分才復電，「院內廣播說是台電低電壓跳電，有工程師要on call回來了嗎？」

台電官網顯示，9點25分接獲工研院發生停電事故。（圖／翻攝自台電官網）

不過台電官網顯示，上午9點25分接獲停電通報，正將停電資訊通知相關單位派員了解處理中，相關處理情況將隨時更新，造成不便，台電公司謹表達十分歉意，尚請見諒。

其他人則說「跳電不是缺電」、「政府說不缺電啦，叫什麼叫」、「台電要怪新竹不給蓋變電所嗎」、「分區供電，不是跳電」、「最近園區的公司，好像也很常聽到壓降警示」、「勸你別給黨拖後腿」、「工研院都跳電，真的笑死」。