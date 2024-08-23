為抗議撥補不公，爭取年金永續，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）理事長侯俊良自20日上午10時起開始絕食，期間2度在行政院門口抗議，侯俊良認為，已充分讓政府與社會認知全教總合理分配預算、確保各年金都要永續的訴求，決定在今（23）日上午10時結束這次為時3天的絕食抗議活動。

行政院會已於22日通過114年度中央政府總預算案，勞保基金與公教退撫基金之撥補，依舊維持原案，明年度分別編列新台幣1300億元與194億元預算。

全教總表示，對於行政院不採取最有利的雙贏方案撥補基金，執意選擇總花費更高的20年方案，以及不能傾聽專業意見、漠視人民陳情的傲慢，表達強烈譴責。

全教總提到，同時感謝理事長絕食期間表達關心的各界人士，更感謝親自到現場打氣的朋友，包含：教育部次長張廖萬堅、陳亭妃委員、洪孟楷委員、林俊憲委員、王婉諭、民眾黨立法院智庫執行長徐文路、林宜瑾委員辦公室、陳菁徽委員辦公室、柯志恩委員辦公室、翁曉玲委員辦公室、前銓敘部次長朱楠賢、全國公務人員協會、桃園市產業總工會、台鐵產業工會、消防員工作權益促進會、台南市產業總工會、前慧燈中學校長吳淞溪、全國傳播媒體產業工會、台灣人權促進會等。

侯俊良指出，爭取全民年金永續需要長期抗爭，全教總除持續與社會對話，也將加大對朝野委員的遊說力道，立法院預算會期即將開議，全教總呼籲朝野委員嚴審預算，積極監督政府撥補到位、落實年金永續。