某學院黃姓男老師利用畢業的女學生校慶回校探訪的機會，在辦公室內拿出手機播A片給她看，並摸她胸部，甚至伸手把她的雙腳放在他兩邊的肩膀上，他的頭靠近她私密處，最高法院斥責黃男犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見其悔悟之心，依強制猥褻罪判刑1年4月定讞。

黃男是被害人就讀某學院的班導師，她畢業後在2019年12月14日校慶回校，與學姐同至導師辦公室探訪黃男，後來學姐先行離去，黃認有機可乘竟在開辦公室內，先播放色情影片要求她觀覽、談論有關「性事」之私密內容。

黃男突然掀起她上衣以手觸碰她左側罩杯，經她明言「不要」表示拒絕，但黃仍在她面前蹲下，將她雙腳腳踝架掛上自己的兩側肩膀，迫使她張開雙腳令黃頭部在她雙腳中間、近私密處，復以雙手抬扛起她大腿，使她下半身騰空、上半身滑脫原靠背之櫃體。

後來黃男再以其下體頂撞她屁股，因她反抗，且黃動作使力困難，遂重心不穩而跌倒，黃才始罷手放下她，她方得藉故離去，後來她到警方報案，檢方偵結將黃男起訴。

一審及二審斥責黃男身為人師，僅為滿足一己的性慾，竟利用關心學生之名義，製造其與她獨處之機會而為強制猥褻犯行，且犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見其悔悟之心，犯後態度不佳，依強制猥褻罪判刑1年4月，黃男提上訴，最高法院駁回確定。