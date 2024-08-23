知名Youtuber Hook憑藉「一週挑戰」走紅，累積至今頻道上已有154萬訂閱數，且由於他每支影片幾乎都可突破百萬人次觀看，所以被稱為「台灣Youtube界流量之王」，而她推出的自創日曆「每天都想史」募資3300萬，受到不少人歡迎。對此，就有網友好奇她成功關鍵原因，吸引許多人前來留言討論。

一名網友日前在Dcard以「Hook日曆 募資3300萬？現在Youtube真的太狂了吧！」為題發文，釣出其他人分析Hook之所以會成功的原因。其中不少人提到產品用心、品質不錯，「有買今年的日曆，品質真的很棒，內容也超豐富的」，且Hook為歷史系出身，因此在專業上有一定程度是可信的；此外，更有人直言：「比一些割韭菜賣課程的好了」。

Hook推出的自創日曆「每天都想史」受到不少人歡迎。（圖／翻攝自Hook IG）

不過，還是有網友點出該產品的缺點，「用心程度我覺得可以更高，因為我每頁都很仔細地讀，錯字好多」、「我也覺得還好，文字字體跟編排沒有做的很漂亮」、「我覺得很失望，內容跟我想像的不一樣，也有些錯字」。

事實上，近年來有不少知名YouTuber頻頻翻車，於是就有網友開始討論「零負評youtuber到底還剩誰」，而Hook也在名單內，紛紛認為她的影片內容看得出來有用心，且即使有業配也不會降低作品品質。