北韓混雙組合李正植（圖左）與金琴英（圖右）回國後被調查。（圖／美聯社）

北韓桌球混雙「神祕組合」李正植和金琴英在巴黎奧運奪下銀牌，賽後頒獎時與南韓組合的微笑合照引發熱烈討論，甚至被選為奧運十大精彩畫面。沒想到近期卻傳出，北韓組合回國後因此事遭到調查，目前無法得知是否會受到懲罰，但兩人與其他代表團成員正在進行規定的思想審查，時間長達一個月。

由於脫北者經營的南韓網路媒體DailyNK報導指出，參加巴黎奧運的代表隊正在進行思想審查，思想審查分為三階段勞動黨中央、體育部門及自我審查，消息人士表示，「當局會趁早進行洗滌思想的工作，人在海外就被認為是非社會主義文化的行為，有可能被汙染。」

報導提到，北韓運動員參加奧運前被要求不得接觸國外運動員，然而金琴英與李正植在頒獎台上與韓國、大陸的運動員合照，金琴英面露微笑，李正植下台後也向其他運動員露出微笑，上述舉動已被檢舉。

目前無法得知當局是否會對兩人進行處罰，還是口頭警告而已，兩人的銀牌可能可以幫助他們躲過風波，因為當局將大力表揚獲得佳績的運動員。反之，如果奧運表現不佳，也有可能受到批判與懲罰，過去曾出現運動員進行一至兩個月的無償勞動。

報導也披露思想審查的細節，除了黨中央與體育部門會針對運動員場上及場下的表現進行評分之外，運動員之間也必須互相批判，最後進行自我批判，在大家面前公開檢討其他運動員或自己的不良行為。