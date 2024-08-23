哪部是你的冠軍？

每年暑假都是電影圈的重要黃金檔期，強片輪番上陣，吸引眾多影迷買票進戲院支持，也順道吹吹冷氣消暑。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點2024年元旦至今網路討論熱度最高的華語電影，從犯罪劇情片、校園愛情片到恐怖喜劇片通通都有，多部強作更是現正熱映中。

馬上揭曉「2024華語片口碑榜TOP 10」，還沒看過的趕快筆記起來，手刀衝刺電影院看一波啦！

No.10 《金手指》

兩大影帝同台飆戲，簡直太神啦！繼影壇經典《無間道》之後，劉德華與梁朝偉兩位金馬影帝在《金手指》中再度合體，電影上映後吸引無數粉絲進場觀影，一睹兩大男神無人能及的魅力，與張力十足的精彩演技。

《金手指》將1980年代轟動香港的金融詐騙案「佳寧案」搬上大螢幕，這起香港史上最大規模的金融犯罪事件，涉及金額高達百億元。劇情講述一名南洋華僑隻身到香港尋找商機，在短短幾年間崛起，透過投資、炒地、炒股等方式打造龐大的跨國集團。將香港金融界、地產界玩弄於股掌之中的他，最後因集團泡沫化遭到清盤，更被廉政公署跨國追查。電影紙醉金迷的場面下暗藏不為人知的黑幕，有如「港版華爾街之狼」，不少觀眾看完後紛紛表示，「可以看到梁朝偉的頂級水準表現」、「雖然港片的基本架構在，但卻跳脫出既有的框架」。

No.9 《老狐狸》

榮獲第60屆金馬獎7項入圍、4項獲獎肯定的《老狐狸》，堪稱該屆典禮最大贏家。這部由臺灣電影大師侯孝賢監製的作品，將故事背景設定在股市、物價齊飆漲的1990年代。當懷抱買房夢想的11歲男孩廖界（白潤音飾）遇上狡詐卻成功的老狐狸（陳慕義飾），小小年紀的他闖進金錢和利益主宰的世界，看見功利主義運轉下的大人社會。觀眾透過廖界的視角，一窺成功背後的冷漠與狡猾，探索「財富與良心」兩種選項之間是否真的存在衝突、非黑即白？

除了電影本身引人深思，飾演老狐狸一角的演員陳慕義，因不滿未入圍台北電影獎、批評該片導演蕭雅全領獎時沒有感謝演員，在網路上引發熱議，掀起新一波討論聲量高峰。不過仍有不少影迷力挺表示，「你在我們心目中是最佳男主角就夠」、「自己一人到影院觀看。陳大演的老狐狸演的超好。尤其三步驟的演繹，夠無情的。簡直就是現今社會的縮影」。

No.8 《愛的噩夢》

繼國片《怪胎》之後，導演廖明毅再度挑戰用iPhone拍電影，攜手實力派演員林柏宏、謝欣穎創作《愛的噩夢》，講述看似美好的愛情，背後其實可能暗藏著不為人知的黑暗。奇幻驚悚的包裝下，讓觀眾跟著男主角一同經歷三段截然不同的感情，從軟萌純愛卻潔癖、有控制慾的正宮女友；火辣豔麗、背著未婚夫出軌的第三者；到裡外俱全且體貼又獨立的終極幻想對象，三段關係都揭示著「感情本來就不會一直順利、完美」，引人深思。

不過由於劇情缺少深入的角色背景刻畫，因此被不少網友質疑片中的性別意識落後，與現實中的價值觀脫節，「《愛的噩夢》在性別意識上未見任何成長」、「不只公開檢討女性受害者，還合理化海王渣男行徑」、「要把名正言順的把正牌女友妖魔化，試圖降低渣男劈腿的罪惡感，我怎麼看都無法認同與接受」。

No.7 《BIG》

名導魏德聖作品再+1！繼音樂歌舞電影《52赫茲我愛你》後，魏德聖時隔6年推出再次推出大螢幕作品《BIG》，講述6個不同社會階層、不同面向的孩子，因罹癌而聚集到「816」兒童癌症病房，在勇敢抵抗病魔的過程中相互鼓勵、扶持。用賺人熱淚的溫馨故事，沖淡抗癌的嚴肅沉重感，也帶領觀眾重新感受生命的可貴與美好。

除了范逸臣、田中千繪、曾沛慈、馬志翔、黃鐙輝、曾珮瑜等實力派演員加盟演出，片中6位童星也令人眼睛為之一亮。小演員們的童言童語賦予角色鮮活立體的個性，真摯自然的情緒讓表演更人性化，也令觀眾更有帶入感、引發共鳴，獲得不少好評「源源跟努拉真的可愛到翻天」、「我真的被小演員們收服，他們講的任何話、做的任何肢體表情，我都全盤接受」、「小演員們真的超棒，電影結束直接去追他們粉專」。

No.6 《潛行》

「華仔」劉德華耕耘電影圈多年，演技實力有目共睹，作品皆是叫好又叫座，票房、口碑兼具。樂於提攜後進、延續影視文化力量的他，在電影《潛行》中除了演出終極反派毒梟，更擔任監製職位，肩負起控制成本、監督品質的責任，拍攝期間也幾乎天天到現場，嚴謹把關所有拍攝環節，敬業精神令所有人折服。

《潛行》延續經典港片的警匪對決風格，動作場面磅礴刺激，文戲部分也將警方與販毒集團間的鬥智鬥勇細膩呈現，同時將人物間濃烈的友情和愛情融入其中。不過由於電影篇幅有限，劇情與角色刻畫稍嫌不夠深入，也讓影迷看完後大嘆可惜，「傳統港片警匪元素裡面都有，警察、毒販、臥底、槍戰、飛車道路追逐等等，不過這些元素在這部片並沒有特別出色或讓人驚豔，演員方面也沒讓人特別動容的深刻部份」。

No.5 《鬼才之道》

不只活著很累，死後也得力爭上游才不會被淘汰？2024夏天最受矚目的恐怖喜劇《鬼才之道》，由《返校》導演徐漢強執導，陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白等實力派演員主演，卡司一字排開全是金鐘、金馬和台北電影獎加持的豪華陣容，上映前就備受網友期待。

《鬼才之道》以都市傳說做為主題，角色涵蓋許多台灣人相當熟悉的靈異故事主角，包含紅衣小女孩、玉山小飛俠等等都在其中。這部陰間喜劇透過講述鬼魂們死後仍力爭上游、立志成為靈界巨星的劇情，暗示著人們不斷追逐主流價值觀，希望能「被肯定、被看見、成為有用的人」的背後含義。然而，天生我材不一定真的有用，不需要因此自我懷疑或感到自卑，也許平凡而普通才是最正常的事，讓許多觀眾不禁感動表示，「王淨跟小嬰兒說『你不需要成為一個特別的人』，那邊真的哭爆」、「不是神作，但確確實實的與觀眾交心的好作品」。

No.4 《青春18×2 通往有你的旅程》

新一代男神許光漢近年作品多產、跨足國際，演藝事業佈局橫跨亞洲，帶動人氣持續上升，每次發表新作總是未演先轟動。2024年推出的《青春18×2 通往有你的旅程》，正是日本與台灣兩地共同合作拍攝的國際影視作品。

這部改編自網路遊記《青春·18 x 2 日本慢車流浪記》的青春愛情公路電影，描寫一個純樸害羞的台南男孩在暑假打工時，遇見一位來自日本的背包客女孩，青澀的愛情在南國陽光下悄悄萌芽，女孩卻在夏天結束前向男孩道別、返回日本。未成熟的愛情無疾而終，直到多年後，男孩來到女孩的故鄉，才輾轉得知那年她未曾說破的情愫。浪漫又充滿破碎感的初戀故事，在眾人心中激起一圈圈遺憾且餘韻深長的漣漪，引發網友共鳴，「一部看完很舒服、內心很平靜，卻後勁十足的電影」、「青春的模樣捕捉得很細膩，當然也很虐心」、「畫面、劇情、氛圍都很棒」。

No.3 《角頭－大橋頭》

賣座強片《角頭》系列作+1！IP邁入第十年之際，推出《角頭－大橋頭》前傳，時間序回到「第一戰」，也就是首集電影之前，帶領觀眾一起追溯所有江湖恩怨的源頭，展開恢宏的《角頭》宇宙。此次《角頭－大橋頭》故事講述從海外歸國的黑二代Michael（王陽明飾），意圖重整角頭新秩序，掀起各方派系共同反抗、開戰。上映消息一釋出就引爆影迷期待，紛紛嗨喊「麥可回來了」、「角頭系列我都有去電影院支持，這檔也要支持起來」、「角頭電影真是好看每一集都值得推薦，希望可以繼續拍下去」。

不僅中、新生代演員王陽明、懷秋、施名帥、鄭人碩等人吸粉無數，飾演各幫派大佬的資深演員也通通都是影帝級！從預告片中可以看到蔡振南、龍天翔、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢齊聚一堂，實力派同框飆戲，每個眼神、每個動作都是戲，不需武打場面也能令觀眾感受到濃厚的較勁火藥味與肅殺氛圍，為電影增添話題。

No.2 《夏日的檸檬草》

你的初戀，是遺憾苦澀還是心動酸甜呢？改編自同名暢銷小說的《夏日的檸檬草》，由李沐、曹佑寧、婁峻碩3位新世代人氣演員領銜主演，當古靈精怪的活力女孩曉夏（李沐飾），遇上天菜學霸轉學生程奕（曹佑寧飾），一段勇敢的追愛故事就此展開。於此同時，曉夏也發現青梅竹馬柚子（婁峻碩飾）其實早已暗戀她多年，讓追愛路上多了一道難解的三角習題。

年少時期的經典戀愛橋段總是勾起人們難忘的初戀回憶，心動與心痛並存；充滿歡笑的校園氛圍，也帶領觀眾回到17、18歲的青春歲月，直呼「比起戀愛，校園日常的比重好像比較多，搞笑的橋段也都有對到我的笑點」、「客觀來說演技ok劇情順暢，走純愛風闔家觀賞也不用動太多腦可以放鬆，喜歡校園戀愛片的人推薦！」、「兩個男角程奕和柚子都人不錯，沒什麼大缺點，也都分別跟曉夏有著難忘的回憶，容易讓觀眾跟著投入曉夏到底要選誰好的情境中」。

No.1 《周處除三害》

由金馬影帝阮經天主演的劇情片《周處除三害》，引用古文典故並結合犯罪動作、黑幫復仇和暴力美學等元素，講述一個野心勃勃的罪犯發現自己屈居在通緝要犯排行榜第三名，於是決心在生命中的最後一段路除掉前面兩名惡人，為自己留名。

該片不僅入圍第60屆金馬獎7項大獎，也在香港金像獎、台北電影獎獲得多項肯定，精彩程度被網友大讚，「去年最好看的國片之一」、「讓人看得血脈噴張，最後伏法，也讓人心酸！阮經天演技進步很多！」、「拍攝、構圖方式覺得很棒，打鬥、開槍的，比起以往台灣的電影真的進步很多」。

《周處除三害》2024年3月在中國上映後，更掀起一陣現象級狂潮，以銳不可擋的姿態不斷刷新紀錄，締造6.65億人民幣（約新台幣30億元）的票房，連帶劇中的洗腦神曲〈新造的人〉以及主角阮經天戴的同款粉紅豬手錶也跟著爆紅。驚人佳績傳回台灣掀起大批網友熱烈討論與媒體關注，衝出新一波聲量討論高峰，也登上本次排行榜冠軍寶座！

《網路溫度計DailyView》

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年08月11日。

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