從8月1日計算到22日，外資在印尼股市買超6.84億美元，同時，也買了約2.41億美元的馬來西亞股票。若沒意外，印尼以及大馬股市有希望成為外資連續兩個月都買超的市場。另外，外資8月迄今也在菲律賓股市小買約1.05億美元。

這幾年來，印度股市一直是亞洲新興市場中，外資青睞的對象之一，不過，近期外資竟然賣超18億美元，金額是亞洲新興市場內最多的。至於日股與台股，則是外資賣超第2大的。

香港投顧業者Aletheia Capital認為，在亞洲股市中，印度股價已偏高，中國大陸經濟成長有雜音，但印尼以及馬來西亞卻沒有這些問題。印尼股市以及大馬股市可能會在未來幾季有更多外國資金流入，尤其是有數據中心題材的馬來西亞。

印尼受惠於嚴謹的財政紀律（fiscal discipline）以及亮眼的經濟成長。大馬則是吸引外資投入幾10億美元，在當地興建人工智慧AI相關的資料中心。8月至今，在23種新興市場貨幣中，馬來西亞令吉以及印尼盾的匯價表現最好。