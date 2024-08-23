GfK消費者信心指標在八月穩定在-13，同於七月表現，為近34個月新高水準，路透調查的經濟學家預測為-12。

自從工黨的施凱爾(Keir Starmer)在七月初取得大選勝利，擔任新首相以來，企業發布正面訊息，讓調查獲得積極的數據。該商業調查也為2024年下半的經濟成長鋪上正軌。

該調查有一指標，衡量消費者大手筆購買的熱情，升至2022年1月以來的最高水準。而個人財務前景也出現好轉。

GfK的客戶戰略總監Joe Staton表示：「這種更加正面的前景信心可能來自於於8月初對抵押貸款的下調，以及未來會有更多降息的希望」。

在八月稍早時候，英國央行(BoE)將借貸成本從5.25%、近16年高位下調，但是行長貝利(Andrew Bailey)和其他高級官員暗示，他們可能不會再繼續迅速降息。

投資人目前預期，九月降息的機率為不到30%。

而路透在上周公布一項調查，經濟學家認為，英央將在11月再次降息。

GfK是在8月1日至15日進行調查，對象包括2003名民眾。