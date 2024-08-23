肉身護團員遭虎頭蜂狂螫30處身亡 英勇領隊身分曝光 @ChinaTimes

屏東立委鍾佳濱服務處主辦的青年志工日前團橫跨台東，在浸水營古道健行時，卻發生洪姓領導為保護學員而遭虎頭蜂狂螫30多處，當場陷入昏迷，送醫搶救後仍宣告不治。對此，洪男兄長今（23）日上午透過臉書發文悼念，「任務結束了，放下所有的掛礙吧！」

根據洪男的臉書，可以發現他與弟弟二人一同於鍾佳濱團隊工作，而他得知弟弟死亡噩耗後，透過臉書留下37字悼念，「哥哥把你從台東帶回屏東了，我倆兄弟緣淺，一路好走，任務結束了，放下所有的掛礙吧！」讓人相當不捨。

據了解，登山隊昨天遭到蜂群攻擊時， 16歲高中生、19歲女生自行脫困，遭多處螫傷，治療後並無大礙，但洪姓領隊卻為了救學員，竟「肉身護人」將自己身陷蜂群，渾身遭螫30多處後陷入昏迷；由於蜂群來勢兇猛，其他團員無法靠近，束手無策。

消防局耗費近3小時將人搬運至接駁點，並為洪姓嚮導注射藥劑讓；送醫路上，洪突然陷入昏迷，緊急送往醫院治療仍宣告傷重不治。領隊邱小姐說明事發經過，洪男作為領隊之一，因步伐較快，到了轉彎處率先發現虎頭蜂群，隨即現場進行戒護，並呼叫其他團員趕快往上跑，不料卻因此讓自己陷入險境。

洪男兄長的貼文在臉書發佈後，許多親友現身評論區，紛紛悲痛留言：「我也心疼～永遠的戰將！」、「很不捨這麼好的人就沒有了！老天爺啊！」、「太突然了，難以接受」、「節哀，保重」。