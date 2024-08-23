女星鄭爽過去演出《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》坐穩女主角地位，2021年卻被前男友張恒爆料去美國找代孕又反悔棄養風波，導致鄭爽被列為「劣跡藝人」遭封殺。3年前鄭爽就傳出人滯留在美國，無法回大陸，昨(22日)是她33歲生日，網上傳出她近照，可見她髮際線變高，整個人發福，與過去浪漫清純模樣判若兩人。

鄭爽先前與周冬雨、關曉彤、楊紫被《南都娛樂周刊》評為「90後四小花旦」，早年她認戀過張翰、胡彥斌，直到2016年才與胡彥斌正式分手。2018年鄭爽加入節目《這！就是鐵甲》，與節目總監張恒傳出相戀，隔年兩人傳出分手，沒想到2021年張恒拋出震撼彈，爆料鄭爽找代孕卻又不負責任地棄養。

鄭爽被前男友張恒爆料代孕棄養。（圖／達志影像）

當時網上流出多段音檔，疑似是雙方父母因這件事談判，鄭爽還爆粗口抱怨：「這兩個孩子7個月，打也打不掉，他媽的，我都煩死了」，鄭爽的父母則說要幫小孩找領養家庭，讓鄭爽的形象全毀。鄭爽父母方面則怒批被偷錄音、斷章取義，反批評張恒借錢沒還，疑似在外花心。

鄭爽2018年和張恒公開戀情，隔年就傳出分手。（圖／達志影像）

鄭爽當紅時期，傳出拍電視劇日薪高達約895萬台幣，代孕風波還沒過去，她又被踢爆簽陰陽合約，被上海稅務局開罰2.99億人民幣（約13.4億台幣）。昨「小鄭子事務部ZS」微博則突然流出人間蒸發許久的鄭爽近照，寫下：「時光無語自清淺，歲月無言已安然，生日快樂」，可見鄭爽雙眼泛紅，看似剛剛才崩潰痛哭過，穿著條紋上衣對鏡子自拍，網友留言說：「是哭了嗎？爽子不要哭哇」、「看到了是最新的姊姊」、「不要哭，過好自己，把他們都當垃圾，別看別理他們」、「好像有肉肉一點了，生日快樂呀」。