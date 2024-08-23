新竹高中日前舉辦新生訓練，其中一段畫面在網路上瘋傳，老師在台上喊口令「壓下去」、「跟著壓」，台下全場學生跪在地上，雙手手掌交疊往地板猛壓，原PO驚呼「新生訓練變邪教儀式」。對此校方解釋，這是在進行心肺復甦術（CPR）的急救訓練。

一名網友在Threads貼出竹中新生訓練的影片，老師在台上喊著「壓下去」、「手要90度」、「跟著壓」，台下所有學生跪在地上，雙手手掌交疊在一起，往下按壓地板，不斷重複動作。

原PO發文寫下「新生訓練變邪教儀式」，影片引發熱議，網友紛紛留言「感覺像什麼入教儀式」、「邪教傳開了？」

對此，新竹高中說明，學校前兩天舉行新生訓練，課程包含各種急救以及社團博覽會，其中緊急救護課程也是新生訓練的例行項目之一，目的是要讓新生能擁有急救基本常識與技巧。

校方表示，網路流傳的畫面是在進行心肺復甦術的訓練，由於學生眾多，沒有多餘的假人安妮供練習，才會讓新生先練習按壓動作，與入教毫無關聯。