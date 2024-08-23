演員施名帥和女友朱芷瑩交往7年，感情相當甜蜜，他今（23）日迎接42歲生日，並無預警宣布結婚喜訊，曬出婚紗照笑喊：「終於等到這一天，我要公佈一個事實，朱芷瑩不願意承認是她先跟我求婚的。」而朱芷瑩也PO出貼文，表示施明帥求婚，她找不到拒絕理由，小倆口打情罵俏，洋溢幸福。

先前施名帥曾搞笑說，要等到戶政事務所送醬油，才要去登記，2人是否有選特別日子登記？朱芷瑩經紀人回應：「應該是沒有啦，我也沒有問他們什麼時候登記，我也就是被告知結婚了，謝謝祝福。」經紀人也說目前朱芷瑩沒有懷孕。

而施名帥最近主演電影《角頭-大橋頭》，今日就將成為破億影星，同時今日也是他的生日，他跟金鐘視后妻朱芷瑩去年已低調完成登記，並選好婚戒，特別選在男方生日這天曬出兩人可愛的婚紗照公布喜訊。至於到底誰先求婚？施名帥經紀人說這個故事就留給兩人與大家分享，而兩人是去年520登記結婚的。