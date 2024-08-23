雲林縣近來自撞死亡車禍案件升高，雲林縣警局自昨（22日）起連續3天執行交通大執法，在全縣20處易肇事及易超速路段強力取締不當駕駛及超速行為，以收嚇阻之效。

日前發生在四湖鄉的聯結車頭翻覆事故案件造成2死1傷，也是自撞民宅邊緣再撞斷電線桿；此外，今年全縣也發生多起摩托車、自小客自撞事件，縣警局自22日到24日在全縣20處易肇事路段強力取締違規駕駛行為。

雲林縣警局指出，今年除新設6處路口科技執法設備，另外追加編列預算在土庫鎮145縣道32公里處、莿桐鄉臺1線與中正路口、元長鄉臺19線、雲168線路口，3處均設置雙向固定式測速照相。

6處路口多功能交通違規科技執法設備將於今年10月1日正式執法，分別位於1.斗六市火車站（斗六市民生路與大同路）；2.西螺鎮中山路與公正路（西螺轉運站）；3.古坑鄉（臺3線）光興路與永興路；4.元長鄉縣道145線與雲172線路口（客厝國小旁）；5.北港鎮僑美國小（臺19線華勝路）；6.斗六市鎮北路與明德北路，偵測路口未禮讓行人、闖紅燈、超速等違規行為。