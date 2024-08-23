根據英特爾周四提交的文件，陳立武在8月19日通知董事會這個決定，且這項請辭案立即生效。這證實了媒體先前的報導。

陳立武原是電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design Systems Inc）的執行長暨執行董事長，同時也是創投公司Walden International董事長。他在聲明中表示，辭去英特爾董事職位是因為「太佔用時間」（demands on his time），「這是個人決定，我需要重新調整各種承諾的優先順序，而我仍然支持英特爾以及其重要的工作」。

在此之前，英特爾才剛發布了堪稱「災難級」的季報，導致其股價一夕崩跌近3成，創下數十年來最大單日跌幅。這令股東大為不滿並提起集體訴訟，指控這家曾在晶片領域佔有主導地位的公司嚴重造假或嚴重誤導其業務與製造能力。

英特爾第二季淨損達16.1億美元或每股虧損38美分，與去年同期相比由盈轉虧（去年同期為淨利14.8億美元或每股盈餘35美分），經調整後每股盈餘2美分，遠不及市場預估的10美分。該公司第三季展望亦令投資人大失所望，且宣布包括大舉裁員逾15%在內、規模達100億美元的削減成本計畫，以及今年第四季不配發股利和全年資本支出將大減超過20%。

聖路易斯都會區建築勞工退休基金（Construction Laborers Pension Trust of Greater St. Louis）向舊金山聯邦法院提起集體訴訟案，並將英特爾公司、其執行長基辛格（Patrick Gelsinger）、財務長辛斯納（David Zinsner）列為被告。

基辛格一直試圖透過砸錢建造新廠與發展新技術以助英特爾東山再起，但迄今仍無法取得顯著進展，英特爾不僅未能彎道超車，且似乎落後輝達、超微、台積電等競爭對手越來越遠。

陳立武在2022年9月加入英特爾董事會時，曾對基辛格極具魄力的的領導讚譽有加，並稱英特爾「正在進行巨大的轉型，以掌握未來巨大的機遇」。