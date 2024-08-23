美國副總統賀錦麗22日在民主黨全國代表大會中，正式接受提名為總統候選人，並發表演說。

美國副總統賀錦麗22日在民主黨全國代表大會中，正式接受提名為總統候選人，並發表個人政治生涯中至今最重要的一場演說。

綜合外電報導，她在演說中直批共和黨總統候選人川普，說「就許多方面來說，川普是個不正經的人」，並說他是威脅。她提及他在白宮任職期間的「混亂和災難」，但她說，自上次選舉以來，他所做的事可能更糟。而賀錦麗發表了約30分鐘談話，川普便貼文約37次。

「他試圖丟掉你們的選票，」她強調，川普2020年尋求法律途徑，在多個州設法推翻選舉結果。賀錦麗告訴現場群眾，當他失敗後，就「派一群武裝暴徒前往國會大廈」。

而當賀錦麗發表演說時，川普則密切加以關注，並隨即在自己的「真相社群」（Truth Social）平台上回應。他批評賀錦麗說了太多次「謝謝」，還說了太多成長經歷，而不是選舉議題。「談了很多童年往事，我們得談邊境、通貨膨脹和犯罪問題！」

此外，賀錦麗還抨擊川普，提及他的犯罪史。川普今年稍早在紐約州被判34項欺詐罪，而這與支付一名A片女星封口費有關。事實上，賀錦麗的競選團隊將2024年的競選定位為賀錦麗（檢察官）和川普（重罪犯）之間的抉擇。而川普則發文說，「她談了法治，但身為『邊境沙皇』（border czar），她讓 2000萬人進入我們的國家，而其中許多人是罪犯，他們正在殘害和殺害我們的人民！」

同時賀錦麗引用了一句已成為她競選口號的話，那就是「我們不會倒退」，而群眾立即開始高喊這句口號。她指出，從墮胎禁令到為超級富豪減稅，川普的許多政策都將使國家倒退。而川普則發文嗆道：「她為什麼不對抱怨的事採取行動呢？」他指出，「她說，要『另闢蹊徑』，但她（擔任副總統）已經三年半了，除了傷害之外，啥也沒做！」