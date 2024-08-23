嫺人原本是金融業高層，在49歲選擇「被退休」後，意外出書成為專欄作家、熟齡理財講師，為了要有安心老後的現金流，她將投資砍掉重練，跟著諾貝爾經濟學獎得主、股神巴菲特的腳步，從基金換到指數化投資，因為存中鋼、開發金太虧，也不相信配息商品，這些都沒有大盤ETF省錢、簡單又風險低，只要長期持有，就可以贏過90%投資人，股神也是用大盤ETF贏了10年賭局！

以下為嫺人新書《退休後，錢從哪裡來？》書摘：

跟著市場趨勢走、享受複利成長的效益

跟蹤大盤的市值型指數化投資是在美國發明的，是很多美國人使用的累積退休金的工具，在全球第2大股票市場的日本也很流行。而在臺灣，近幾年卻是高股息ETF不斷推出，為什麼在臺灣高股息ETF聲量會勝過追蹤大盤的指數化投資？（本文未完，全文見此）

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