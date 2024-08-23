高雄輕軌才剛被點名事故過多要求改善，昨（22）日傍晚又遭違規轎車撞上，一輛由47歲劉姓女子所開的福斯小轎車，於大順二路禁止左轉路口迴轉，遭輕軌列車迎面撞上，造成左側車門大面積毀損，所幸無人傷亡，高捷公司將確認事故原因後進行求償。

劉女所開的灰色福斯小轎車，昨傍晚4點58分行經大順二路南向，於大順二路55巷口欲迴轉，穿越輕軌軌道區時遭輕軌列車撞上，造成劉女車輛左側車門大面積毀損、後照鏡都已脫落；輕軌列車則右側飾板輕微受損，所幸經輕軌司機確認後，沒有乘客受傷，劉女也無傷自行脫困。

警方表示，經到場初步研判車禍原因，為劉女在禁止左轉路口迴轉，已違反道路交通管理處罰條例第49條第1項第3款規定，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

高捷公司表示，車禍發生後，輕軌司機立即確認乘客情況並安法情緒後，引導旅客前往其他車站搭車或轉搭其他交通工具，並於5點21分警方完成蒐證後恢復正常運轉，強調入確認事故原因後，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。