肉身護團員遭虎頭蜂狂螫30處身亡 英勇領隊身分曝光 @ChinaTimes

立委鍾佳濱屏東服務處昨（22）日舉辦志工團登山活動，於行經浸水營古道時遭虎頭蜂攻擊，洪姓領隊為保護學員被蜂群圍攻喪命，令人相當難過與不捨。急診醫師翁梓華表示，若不幸遭蜂螫，可按照4步驟來自救，分別是盡速移除螫針、盡快離開被蜂螫的區域、使用腎上腺筆、冰敷。但處理完後，仍應前往急診評估才安全。

醫師翁梓華先前於個人粉專發文指出，9～11月是虎頭蜂螫的高峰期，由於原本的蜂巢已經乘載不了太多虎頭蜂，虎頭蜂們會帶著新的虎頭蜂王另覓蹊徑，此時虎頭蜂活動範圍最廣，也最容易造成螫人事件。而最好的防範方式，就是遠離虎頭蜂巢穴，但若不幸被蜂螫，可以按照4步驟來自救。

首先是盡速移除螫針，翁梓華說明，蜂螫可以粗分為一般蜜蜂螫及虎頭蜂螫，後者通常不會有螫針殘留，但一般蜜蜂殘留在皮膚的螫針上，往往會伴隨有毒囊在上面，而毒囊若沒有及時移除，殘留的毒囊上還會收縮，持續地將毒液注入體內造成更大的皮膚發炎反應。他說，通常蜜蜂螫針都不深，所以首要就是用衣物即可拍落螫針。

其次是盡快離開被蜂螫的區域，翁梓華說，由於蜜蜂是群居性生物，會有「追擊」的傾象，同時殘留螫針會釋放蜜蜂的費洛蒙，會引來更多的蜜蜂群起而攻之。通常一開始被螫，人還不會立即失去行動能力，往往是後續被追擊的蜂螫，才會讓人失去行動力。因此，盡快離開被蜂螫的區域，會是避免後續被更多蜂螫最好的解方。一般來說，蜂螫追擊距離大約都是10～100公尺不等，稍微移動，就有很好的預防效果。

再來是使用腎上腺筆，翁梓華指出，部分的人對於蜂螫會產生全身性的過敏反應，甚至演變成喘、呼吸急促、休克等，此時即時性的使用腎上腺筆（Epipen）可以救命，對於常常在戶外活動的人，尤其在此季節期間，會建議準備1隻在身邊。

最後是冰敷，翁梓華說，被蜂螫處往往會疼痛或是非常癢，而冰敷能大幅度減少身體細胞激素像是抗組織胺等物質的產生，可緩解蜂螫的不適，同時達到消腫的效果。

翁梓華提醒，當蜂螫自救處理完後，民眾還是要前往急診評估，由急診醫師協助打破傷風疫苗，同時也可開立一些抗組織胺的藥物及皮膚塗抹的藥膏，會更安心些。

此外，翁梓華補充，台灣本土虎頭蜂有7種，為威氏虎頭蜂、姬虎頭蜂、擬大虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、黃腳虎頭蜂、中華大虎頭蜂和黑腹虎頭蜂。其中黑腹虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、黃腳虎頭蜂要特別注意，若看到要盡量繞道而行。