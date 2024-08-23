前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年日前爆料，民眾黨主席妻子陳佩琪去看1.2億元豪宅，並在節目中還加碼爆料「有金主陪同」，對此，陳佩琪昨（22日）回應，印象中都是房子擁有人出來接待，是否是建商還是已經跟建商買下並不知道，總之有人接待說明就好了。而柯今（23日）進入中央黨部前面對媒體追問，則是苦嘆「怎麼會這麼多謠言」。

陳佩琪昨發文提及，約最近三四個月有去看房子，原因為三個小孩又同時跑到國外去了， 感覺空巢期憂鬱症又快來了，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房。她也提到，很久就有換屋計畫，想要給自己另覓一個安靜的住所，一方面也是給兒子壓力，「要他非得給我找一門媳婦不可」。

媒體今詢問「現在有爆出豪宅幕後有金主？」「這部分有要澄清嗎？」柯文哲邊進入電梯邊嘆氣地說「唉唷，怎麼會這麼多謠言」、「等我們把帳整理好一次澄清吧」。