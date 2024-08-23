前台北市長柯文哲任內將敬師獎勵金從原先2000元降至600元，引發教師強烈反彈，台北市教育局22日趁啟動敬師月活動儀式時，宣布敬師獎勵金恢復為2000元，柯規蔣不隨再添一樁，不過該舉措遭質疑獨厚特定族群；台北市長蔣萬安今（23）日表示，最主要就是要感謝所有老師們的辛勞。

蔣萬安表示，隨著時代的變遷以及新課綱的實施，老師面對家長、校方的壓力、沉重的負擔，台北身為首善之都，一定要確保高水準的教學品質，除了給老師們最好的照顧，以及要確保留住最優秀師資，以及吸引富有熱誠的老師前來台北市。

他說，這一次提高2000元的對象，包含正式以及代理的老師，除此之外也包括食、住、行、娛樂等，今年的敬師月，特別讓台北市的老師只要憑教師證，就可以到包括福華飯店、微風、台北101二樓餐廳、動物園、兒童新樂園等86個合作的企業，能夠享有折扣優惠。

蔣萬安指出，另外也跟味全龍隊合作，在9月17日跟9月27日各100張，邀請北市的老師免費進場看球，在這邊也提前跟所有辛苦偉大的老師們說一聲教師節快樂。