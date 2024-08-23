蘇先生經歷多次腎結石復發，新光醫院採「軟式輸尿管鏡手術」成功清除結石。（李念庭攝）

46歲蘇先生年輕時出現腎結石，經過多次體外震波碎石治療，都無法完全清除、頻繁復發，近期因腰部疼痛，甚至出現血尿，趕緊到新光醫院就醫。與醫師討論後，決定採取「軟式輸尿管鏡手術」，有效清除腎結石。

蘇先生有結石家族史，年輕時因作息不正常、很少喝水，時常交際應酬，6年前開始頻繁復發，接受多次體外震波卻始終無法完全清除。雖然醫師建議每半年追蹤一次，但他近期因生活忙碌，疏於追蹤、治療。

蘇先生說，有天上班時突然腰部劇烈疼痛，痛到不能站立，需要他人攙扶，到新光醫院就醫後，診斷出雙側各2公分、2.6公分體積偏大的腎結石。蘇先生希望採更有效率的治療方式，決定接受「軟式輸尿管鏡」搭配最新「抽吸式輸尿管導引鞘」手術治療。

新光醫院泌尿科醫師盧昱成指出，軟式輸尿管鏡細長有彈性，前端內視鏡可彎曲至270度，因此能觸及腎臟裡的各個位置，且這項手術沒有傷口，搭配雷射將結石擊碎。此外，最新型抽吸式式輸尿管導引鞘，在手術時持續抽吸，加速排出結石，讓手術更安全。

新光醫院泌尿科主任何承勳說明，大約有8～10％國人有腎結石，常伴隨腰腹疼痛、血尿症狀，治療方式依結石大小、位置和嚴重程度來決定。

傳統治療方式有體外震波碎石術和經皮穿腎取石手術，體外震波適合小結石，若結石過大、位置低或太硬，治療效果就有限，且可能因結石碎片造成輸尿管阻塞；經皮穿腎取石手術雖適用大結石，但會在腰側開1公分切口，需全身麻醉風險高，術後恢復時間長。

何承勳表示，夏天是結石的好發季節，尤其每年7到9月為高峰期，天氣熱、流汗多，水分攝取不足容易導致排尿減少，容易增加結晶沈澱造成結石，建議平時多喝水、多運動，避免攝取過多肉類及高鹽類食物。他也提醒，腎結石初期沒有症狀，民眾應養成定期健檢習慣，才能及早發現及早治療。