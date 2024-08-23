魏寶生表示，雙方合併不但對於兩家金控具有重大意義，更希望成為台灣金融史上首樁合意併購的典範，共同創造員工、客戶及股東三贏的成果。

他對員工表示，近年來台灣金融業一直處於過度競爭的狀態，市場也朝向大者恆大的局面發展。因此透過合併提高競爭力，方能在市場競爭中脫穎而出。面對這樣的潮流趨勢，選擇台新作為合併對象，絕對是經過內部縝密的思慮與專業評估，包含策略定位、績效改善、資產優化及企業文化等諸多面向，最終審慎做出的決定。

透過這次合併，無論是在保險、銀行、證券及投信上都有優勢互補，可發揮最高的經營綜效，為客戶提供更多元化的服務。最重要的是，在合併對象的選擇，並非僅考量外顯的利益面。台新在成立之初，新光就曾調任多位優秀的幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，這也是選擇與合併的重要考量。

他表示，自從加入新光這個大家庭以來，曾多次到全國各個營業單位拜訪及瞭解，看到每位同仁競競業業的工作態度，為公司營運及客戶服務努力不懈，令他十分的感動。在這裡除了要向大家表達最誠摯的謝意之外，也請各位放心，員工向來是公司最重要的資產，各位所努力累積的成果也非常珍惜，合併後依舊會維護每位同仁的權益，不但全數留用，原本的工作年資也會全部延續，以確保大家未來在更寬廣的舞台中，有更多的機會可以一展長才。