第三勢力333政黨團結聯盟、共和黨主席周克琦，與前10大槍擊要犯「台灣皇帝」藍信祺搭擋，參加本屆總統選舉連署，周以現金4600元向23人收購連署書，台北地檢署依《總統副總統選罷法》連署行賄罪起訴周克琦，藍信祺與周男女友周怡菱2人因罪證不足，獲不起訴處分。台北地院今（23）日宣判，依違反總統副總統選舉罷免法判3年徒刑併科罰金200萬元，褫奪公權5年。可上訴。

藍信祺與周男女友周怡菱2人因罪證不足，獲不起訴處分。另協助周男收購連署書的傅李秀治、潘莉英2人因認罪，檢方審酌2人沒有前科，年紀均逾七旬，均給予緩起訴處分1年，並命2人須依觀護人指示分別完成法治教育6小時、8小時。

法院表示，周克琦曾明確向333政黨聯盟之成員聲稱：「沒有連署就沒有錢拿」等語，而潘莉英依其指示邀集連署人時是說：「連署可拿200元『意思意思』」，「沒有連署則沒有『好康』」等語，傅李秀治依其指示邀集連署人時，是透過Line傳送宣傳圖片，並告知連署人：「帶身分證影本」、「有200」，其他連署人輾轉相邀時，也說連署有「好康」可領，足見該200元是為周克琦連署的賄賂。

法院指出，周克琦辯稱，200元是邀集民眾參與遊行的工資、車馬費，但在邀集連署人的過程中，潘莉英、傅李秀治等人並未說明連署人到場後須配合主辦單位從事任何造勢、宣傳工作或提供任何勞務，且連署人實際到場時間不一，前後差距最多達1個小時之久，可見周克琦並未明確設定集合時間、亦未登記連署人到場時間。

周克琦於現場雖出借競選背心、旗幟予連署人，並號召連署人跟隨藍信祺遊行、喊口號，但所謂遊行是在下午2時53分時許至下午3時11分許、下午4時7分許至44分許，分別在新光三越大樓與隔壁亞洲廣場大樓之間來回行走，其距離僅約100公尺，無非虛應故事而已。

同時，有些連署人並未配合穿背心、舉旗，只是待在現場無所事事，還有連署人中途離席，到附近喝咖啡，可見周克琦在現場並未管制人員，亦未指揮監督連署人工作，顯與僱請工人、臨時演員之常情不合，可見周克琦所辯工資、車馬費，純屬名目，不可採信。

法院認為，本案現金200元為連署的對價，並非工資，確屬賄賂無疑。

法院表示，選舉乃民主政治基石，攸關政治風氣甚鉅，必須確保選民能自由評斷候選人的才德、品行、學識、操守及政見，選賢與能，國家始能長治久安。而賄選為敗壞選風的主要根源，不僅抹滅實行民主政治的真意，且影響選舉公正性與社會風氣，更扭曲選舉制度所尋求民意的真實性。

法院指出，周克琦欲參選副總統，本應尊重選賢與能之精神，竟不思以合法方式從事競選活動，無視法規禁令，以每人200元價碼，對連署人21人交付賄賂，另對連署人2人行求賄賂，並以工資之名目粉飾之，妨害總統副總統選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治的健全發展。

法院認為，周克琦身為被連署人，為犯罪計畫中之直接受益者，其居於主導地位，廣泛行賄，其犯罪情節、可責性於全體共同正犯中居於首位，應予非難；另考量周克琦犯罪後矢口否認犯行，全無悔意等情狀，依法判刑。