于美人重返中廣流行網開新節目《美的世界》，今（23日）舉辦開播記者會，受訪問起她去年投入立委選戰，選後傳出她遭檢舉未替工讀生加保勞保，因此被勞保局開罸一事，她今表示對方已撤告也把誤會解開了。

于美人認為，整件事是因雙方對於法令的解讀落差而導致，「我採取的方式是理解彼此去處理，雙方對於加班費計算的確都有困惑，這2位年輕人後來也感到抱歉，不知道新聞這麼大也對我造成傷害」；她重申事件過後，自已並不會因此對年輕人失去信心，但認為整件事背後有人惡意操弄，「我暫時忍耐，但如果還有後續我一定會訴諸法律」。

于美人2021年以第一名優秀成績獲得錄取政治大學宗教研究所，問起何時畢業？她笑回：「今年進入碩四，希望明年可以把論文完成。」她2013年與前夫結束16年婚姻，如今雖單身但對於感情仍有渴望，「不過我對感情的定義不一樣，好看的面孔不少但有趣的靈魂比較難找」；隨後聊起賈永婕接任101董事，于美人大讚：「她太適合了非常棒！她當的話我們會多去消費。」

對於重返中廣開節目，她發現大環境改變很多，「以前只要在發音室裡把節目做好就好，現在的廣播除了顧好聽眾的聽覺，更要照顧好觀眾的視覺，現在也透過FB、YOUTUBE直播跟聽眾或觀眾直接交流．影響力比之前更即時，更結合生活脈動」。