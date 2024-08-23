彰化縣1名張姓男子去年2月駕駛BMW休旅車行駛國道時，不滿辛姓女子超車，竟逼車及超車後急煞導致辛女翻車，辛女的5歲兒子被抛出車外慘死，另造成3人輕重傷。全案一審已審結，張男被依過失致死等罪判應執行3年2月徒刑；辛女因未讓甫滿5歲的兒子坐後座安全座椅，也被判刑1年，但獲緩刑宣告。

判決指出，去年2月13日下午，辛女（40歲）駕車搭載其子（5歲）坐於副駕駛座，其女兒（2歲）及其友人均坐於後座，從北部出發欲返回高雄市，行經國道1號高速公路南向204.1公里前，超車在中線車道張姓男子（67歲）駕駛的休旅車。

當時張男疑因認辛女過於近距離超他的車，心生不滿，隨即對辛女車輛閃大燈及鳴按喇叭，並要再超車至辛女前面，當時雙方車速甚快，張男由中線車道先變換車道至內線車道後，以時速140公里的速度從內線車道超越辛女之車，再逕駛入辛女行駛的中線車道。

離譜的是，張男還突然煞車減速，以致辛女為避免與張男車輛發生碰撞，亦隨之緊急煞車並為左右閃避，惟因當時車速甚快，辛女車輛隨即失控翻覆，車身往前翻滾至少10圈，過程中造成坐在副駕駛座的辛童被拋出車外慘死，辛女及其女兒、張姓友人受傷。張男在辛女翻車後，逕自繼續駕車逃離現場。

法官認為，被告張男未與辛女達成調解，還曾試圖關說承辦法官，犯後態度惡劣，足見並未明瞭自己疏失過錯之嚴重性，又否認犯行，難據以酌情從輕量處，依過失致人於死罪，處有期徒刑1年10月；又犯肇事致人死傷逃逸罪，處有期徒刑2年2月。應執行有期徒刑3年2月。

被告辛女的部分，法官考量辛女無前科，犯後坦承犯行，其子因本件車禍身亡，已使其深為自責懊悔，諒經此刑之宣告後，能知所警惕，不致再犯，雖依過失致死罪判刑1年，但認其所受刑之宣告以暫不執行為適當，宣告緩刑2年。