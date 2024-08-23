由屏東立委鍾佳濱服務處舉辦的走訪浸水營古道活動22日傳憾事，擔任領隊的41歲洪偉彥不幸遭大量虎頭蜂包圍狂螫，打強心針後送醫搶救不治，洪男為鍾服務處的副執行長，為人熱心、做事認真，曾任多名立委助理，還曾在前行政院長蘇貞昌的團隊服務過，他的離世令同仁悲慟不已，而他的弟弟稍早也表示，「哥哥做了很多人不敢做的事情」，覺得哥哥救人的行徑很偉大。

洪偉彥的弟弟稍早在殯儀館表示，據他了解，事發時，他的哥哥看到有學員被虎頭蜂攻擊，所以趕緊跑過去協助，可能是搶救過程動靜太大，所以導致大批虎頭蜂轉向攻擊哥哥，當下哥哥讓大家快點走，不讓大家靠近，「他做了很多人不敢做的事情」！

鍾佳濱服務處主任謝捷晃表示，洪偉彥長久以來做事認真，積極負責又勤快，有長年公職助理的經驗，曾任前立委林育生、張宏陸、吳秉叡等人的助理，也曾在前行政院長蘇貞昌的團隊服務過，3年多前返鄉在立委鍾佳濱服務處任職。

謝捷晃指出，洪偉彥不僅在服務選民與排難解紛協調有一套，能兼顧法理情的為民服務，而且又有豐富的人脈及舉辦活動經驗，因此被立委鍾佳濱賦予重任，肩負籌辦活動的重責大任，也因此擔任這一次浸水營古道健行的領隊。

謝捷晃強調，對於洪偉彥捨身護同學被虎頭蜂攻擊而不幸，立委鍾佳濱與團隊同仁同感哀戚與不捨，全力協助處理善後事宜。