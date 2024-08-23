新竹台大分院婦產部醫師王彥涵建議，可藉由定期接受子宮頸癌篩檢，以及HPV疫苗注射，保護自己遠離子宮頸癌的威脅。（新竹台大分院提供／王惠慧新竹傳真）

新竹1名58歲婦女因害怕內診，加上停經後未有性生活，10多年來未做子宮頸抹片檢查，近期因分泌物增加及搔癢就診，經檢查發現是中度癌前病變，幸好子宮頸圓錐狀切除術後恢復狀況良好，也定期回診追蹤。醫師指出，若是再晚幾年發現，癌前病變可能惡化為子宮頸癌，就須接受更複雜的手術、化療或電療等治療。

新竹台大分院婦產部醫師王彥涵指出，子宮頸癌是一種源自於子宮頸部位的癌症，目前已經證實99％的子宮頸癌由人類乳突病毒（HPV）感染引起。大部分的傳染途徑是經由性接觸傳染的，而超過80％的女性一生中都會感染HPV，但並非感染HPV病毒就會罹患子宮頸癌。

王彥涵說，絕大部分都會被人體免疫系統清除，只有少數高危險型HPV會造成持續性感染，才有可能惡化為子宮頸癌。因此，透過定期的子宮頸癌篩檢，包含子宮頸抹片及自費人類乳突病毒篩檢，即可早期發現及治療子宮頸的癌前病變，避免惡化。

王彥涵說明，國民健康署補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，但據統計，每年仍有約近4成女性超過6年沒有做過或從未做抹片檢查，原因包括自覺身體健康不需要、太忙沒有時間、覺得不好意思、已經停經、怕被檢查出有疾病、年紀大不用做等。

也有很多女性都有迷思，認為很久沒有性行為就不會患病，但是目前醫學已經證實無論HPV病毒感染後有無持續性行為，感染越久就越容易發生子宮頸癌前病變，或惡化為子宮頸癌。6年以上沒做抹片的女性，罹患子宮頸癌的風險，是3年內曾經做抹片檢查的人的3倍。

所以，只要曾經有性行為，都應該定期做抹片檢查。若連續3年抹片結果都正常，或自費HPV篩檢結果無病毒感染，則可以改成3年做一次。

王彥涵也說，因99％的子宮頸癌由HPV感染引起，接種子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），相對可以提供長期的保護力，有效預防子宮頸癌的發生。國民健康署自2018年即推動國中女生公費接種HPV疫苗，往年以2價疫苗為主，自2022年起改為9價HPV疫苗，能有效預防90％以上的菜花和90％以上的子宮頸癌。

另經疫苗的臨床試驗已顯示至55歲的人接種仍有保護效果，且年紀越大的人若出現HPV持續性感染後，更有可能發展成子宮頸癌，故若一生從未施打過子宮頸癌疫苗，建議可以進行接種，保護自己遠離子宮頸癌的威脅。