聯發國際近期股價波動劇烈，7月初股價急拉上攻128元、創近1年高，隨後受股災拖累一路拉回，1個月急跌逾46％至68.9元，近期股價止跌回穩，緩步向上墊高，三大法人本周迄今小幅買超3張。

聯發國際2024年第二季合併營收1.64億元，季增4.03％、年減17.97％，稅後淨利0.18億元，季增1.88％、年減44.4％，每股盈餘0.77元。累計上半年合併營收3.21億元、年減13.31％，稅後淨利0.37億元、年減31.5％，每股盈餘1.53元，均為近4年同期低。

聯發國際表示，公司持續優化營收結構、調整全球門市布局，深耕高毛利消費市場，帶動第二季及上半年毛利率同步創高。由於新手搖茶品牌「UG樂己」加快展店速度，前期投入門市建置、人力成本及管銷費用增加，影響獲利表現。

聯發國際7月自結合併營收6020.6萬元，月增9.42％、年減8.67％，登今年次高，前7月合併營收3.82億元、年減12.61％，衰退持續收斂。展望後市，集團將以「歇腳亭」及「UG」雙線並進加速布局，配合與澳洲代理商和解，看好下半年營運逐步攀升、全年重返成長軌道。

聯發國際表示，7月初推出的新品牌「UG樂己」導入AI智慧製茶機優化服務及品質，首店忠孝敦化店開幕1個月日均銷量達1000杯、最高紀錄日銷破1680杯，單日最高營收破11萬元，第3店「UG樂己」信義永吉門市於昨（22）日正式開幕。

據經濟部統計，2024年上半年全台飲料店營收達660億元、創同期新高，全年有望突破1300億元，手搖飲市場仍然熱絡。對此，聯發國際啟動「UG樂己」台灣市場合作加盟業務，徵求有意願的合作夥伴，目標每月均開出新門市、目標1年內在台灣開出100家店。