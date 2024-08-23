國際半導體設備展將於9月4日開展，近期設備股再度成為市場資金力挺的標的，志聖因搭上台積電(2330)先進封裝製程擴產商機，今年營運表現不俗，股價也跟著水漲船高。

志聖今年上半年合併營業收入為24.29億元，較去年同期增加43.28%，歸屬於本公司業主稅後淨利為3.59億元，年增73.19%，每股盈餘2.4元；志聖預估，下半年營運可望與上半年持平，今年半導體相關設備營收可望較去年倍增，法人預估，今年半導體相關設備佔志聖營收比重可望逾30%。