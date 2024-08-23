新青安優惠政策引爆房市熱潮，加上房價飆漲貸款金額大幅增加，銀行房貸水位逼近警戒線，迫使央行罕見出手，表示陸續邀請34家國銀，請其自主管理不動產貸款總量。卻有實際需求者憂心借不到房貸，爆出爭議。前立委蔡正元表示，新青安形同造成美國次貸風暴的次級貸款，苦果大概3年後就會出現，央行雖有意識到要處理，但限制高房價房子貸款，把錢貸給沒能力還款的人，這方向錯了。

蔡正元近日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，總統賴清德是醫師出身，政策團隊裡面大概沒有幾個人真的懂經濟，所以沒想到「新青安」帶來的副作用。他認為，新青安貸款就如同2008年美國的「次級貸款」，意即銀行對沒有還款能力的人放貸，當量太多時就會產生次貸危機，後來在美國釀成金融風暴。

蔡正元表示，美國會發生次貸風暴，是因時任總統的柯林頓認為美國年輕人與窮人買房困難，於是便把房價壓低，同時也可以全額貸款，不必準備太多自備款，造成民眾都懷著炒房的心態湧入房市，心想等漲價後轉手賣掉，結果太多人衝進房市，一瞬間把不該漲的房價給衝了上來，當他們付了幾年貸款後想賣房時，又因為房價炒太高造成沒有人願意接手，房價瞬間崩跌，民眾還不出貸款，最後房子被扣押、銀行收不到錢，才滾出美國的次貸風暴。

至於台灣的狀況，蔡正元說，台灣央行算是比較敏感，有意識到要趕快處理問題，「但我公開不客氣講，央行的方向錯了」，央行現在進退兩難，因為房價漲幅已經脫離出了基本面，但央行下的藥卻是限制高房價的房子貸款只能4成，但買高價房屋的都是有能力付款的人，「那是安全的貸款」，結果央行卻是限制他們，把錢拿去貸給沒有還款能力的人。

蔡正元預言，民眾搶著用新青安貸款買房，各銀行也開始害怕3、5年後民眾還不了錢、銀行被搞垮，所以祭出嚴格的「限貸令」，新青安造成的苦果，大概3年後就會出現。