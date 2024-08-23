台新金、新光金宣布合併後，新光金董事長魏寶生給員工一封信曝光。(讀者提供／洪凱音台北傳真)

台新金、新光金22晚共同舉辦記者會，宣布通過換股合併計畫，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」；隨後新光金董事長魏寶生發給員工一封信於23日上午曝光，強調這是台灣金融史上首樁「合意」併購典範，強調過程絕對是經過「內部縝密的思慮與專業評估」，才做出最終審慎的決定。

面對中信金可能搶親，魏寶生在員工一封信中，似乎也給了答案；他信中提及，透過這次合併，無論是在保險、銀行、證券及投信上都有優勢互補，可發揮最高的經營綜效，為客戶提供更多元化的服務。「最重要的是，我們在合併對象的選擇，並非僅考量外顯的利益面。」

魏寶生進一步指出，台新在成立之初，新光就曾調任多位優秀的幹部前往任職，雙方從過去至今一直相互合作，在文化融合與傳承上的理解與尊重，有著其它金控所無法企及的默契，雙方企業組織與文化亦非常相近，這也是我們選擇與之合併的重要考量。

魏寶生也向員工溫情喊話，員工是公司最重要資產，合併後會維護每位同仁權益，不但全數留用，且原本工作年資可全部延續，合併後更寬廣舞台中有更多機會可以一展長才。

最後，他懇請所有同仁安心並持續努力打拼，未來憑藉雙方的優勢整合，在全新的組織架構當中，將會是市場嶄新且最具競爭力的金控公司。