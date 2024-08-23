北台跨域合作超過20年，8縣市21日舉辦專家學者座談，新北市近年提出微笑曲線及三核心等空間發展政策，以新北市為北台灣區域發展中心的「大台北生活圈」概念，針對區域內千萬人口重大發展及國外重要議題，進行分析並提出跨域合作的建言，與各縣市分享交流實務經驗，以期達成成北台區域互助互惠、共榮共好的目標。

新北市也與國立成功大學空間規畫專業團隊合作，共同分析2050淨零碳排、產業發展脈絡、重大交通建設及跨縣市公共服務機能等面向議題，期望研究成果可納入後續各縣市空間規畫、產業發展及淨零政策的執行參考。

新北市府祕書長邱敬斌秘書長提到，北台合作平台至今已邁入第21年，這些年來8縣市打破行政區域界線的限制，透過跨部門及跨領域的合作，完成了許多嶄新政策，如今年正式上路的北台幸福保衛站、已完成的自行車道系統、泰雅山徑等計畫，目前還有「防災跨域通報支援、跨流域汙染治理合作計畫」等計畫持續推動，期許透過8縣市合作，替北台灣千萬人口打造更好、更優質的生活。

城鄉局長黃國峰表示，藉由政策分析、議題研擬及專家學者訪談等方式，就氣候變遷、淨零排放、供應鏈轉型及地緣政治變化等國際趨勢，提出北台都會區整體空間發展策略，初步歸納出樂業、安居、淨零等三大主軸，特別是淨零碳排議題，聚焦各部門如何通力合作及互相支援。

城鄉局進補充，本次與專家學者一致認為北台區域合作平台是一個發展成熟且有高度凝聚力的跨區域合作組織，因此這樣的討論契機是好的，目前團隊提出的相關策略，確實是從區域空間上整體構思，也肯定規畫團隊能在既有的框架跟國內外情勢下，先找尋出得兼顧地方發展需求及跨域合作的策略項目，這將有助於各縣市納入未來各自的施政計畫中參考，使「大台北生活圈」更具國際競爭力及能見度。