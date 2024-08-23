桃園市副市長王明鉅23日與台灣諾和諾德藥品股份有限公司總經理丹柏森參加「桃園超敢動！肉肉桃走中」合作備忘錄簽署暨兒童青少年健康體位競賽活動宣傳記者會，此次活動由桃園市政府與諾和諾德首度合作，透過衛教資訊及運動資源等，推動兒童青少年健康體位管理，從小養成良好運動習慣將可終生受益，未來也有意廣納更多年齡層，讓市民動起來，降低肥胖率。

王明鉅表示，因為他是醫師的關係，非常重視疾病預防，台灣每年健保支出已達9000億元，2030年預估可能高達1兆1000億元，而肥胖會引起諸多慢性病，希望透過這個活動將肥胖的疾病風險從小就讓孩子們知道，希望在國小、國高中期間就能培養孩子養成良好的飲食和運動習慣，維持健康體態直至成年，兒青少年時期養成的良好運動習慣也能陪伴我們終生，透過持系的運動維持健康。

對抗肥胖的兩個重點為少吃、多動，王明鉅笑言，少吃確實很困難，特別台灣有各式各樣的美食，但是可以盡量透過運動讓自己多動，對抗肥胖使一輩子的事，所以希望透過活動鼓勵桃園的學生們參與，從小扎根養成運動習慣減少肥胖，進一步邀請親友一同參加，共同對抗肥胖和肥胖帶來的疾病風險。

丹柏森提到，桃園市非常重視市民健康，期待台灣第一個諾和諾德與地方政府的公益合作案，一起驅動改變，戰勝肥胖等嚴重慢性疾病。很高興團隊能夠與桃園市政府開啟這一項非常有意義的合作，針對未來國家的棟樑，透過網站的衛教、以及有趣的競賽活動，幫助孩子們建立減重的正確知識及了解肥胖所帶來的影響。

此活動專案「桃園超敢動－肉肉桃走中」計畫期間為9月1日至明年1月20日，主要對象為針對兒童青少年生長身體質量指數BMI≧85百分位者的桃園市國小高年級、國高中職學生，可報名參加健康組或競賽組別；競賽組的學生可再邀請身體質量指數 BMI≧24的老師或親友組隊參加，每組3人，2 人亦可。

所有參加者需通過健康體位知識小測驗、生活型態調整，及完成體重前後測，即享有期中、期末的抽獎機會，共計有500份抽獎好禮，以及競賽組各取前10名，預計頒出80份精美大獎，活動獎項包含百貨公司及超商禮券等，總價值高達50萬元。