「啦啦隊女神」籃籃因甜美外表及率真性格深受喜愛，其中男星張立東更是常在公開場合向她告白、傾訴心意。近日，籃籃在華視《天才衝衝衝》竟突然主動向張立東示好，當眾手比愛心的說：「超級喜歡！超級喜歡！」讓剛要上場玩遊戲的張立東慌了手腳，立即向隊友們道歉，「我把工作當感情了，幸福來的太突然。」

在關卡「記憶Tempo動作版」時，徐乃麟隊的成員陸續遭淘汰，身在曾國城隊伍的籃籃為了再拿下一勝，只好使出奧步「向張立東告白」，這招也果然有效，讓張立東小鹿亂撞，一時間不知如何比賽。曾國城也大方表示，「看在幸福來的太突然份上，再給張立東一次機會」，還提醒他要理性比賽。徐乃麟則為了鼓勵張立東，使出獎金加碼，「你要是撐過，我加你5000元約籃籃吃飯。」未料，張立東還是抵擋不了籃籃的魅力，慘遭淘汰。

蔡昌憲、鍾瑶分享《上船了各位！》錄製過程及心得。（華視提供）

另外，本集嘉賓還有樊光耀、楊繡惠、趙孟姿、米可白、黃荻鈞、張立東、劉璇、小賴及《上船了各位！》的蔡昌憲、鍾瑶；首次到《天才衝衝衝》的鍾瑶表示，最好玩的單元是「一叫高下ㄅㄆㄇ」。而在「記憶Tempo動作版」一開始就玩到後半段的蔡昌憲，眼看就快要記不住時，前一位敵隊隊員就先因忘記出題而被淘汰，曾國城開心的跑去跟蔡昌憲擊掌，蔡昌憲也鬆口氣的嗨喊：「我好像得爐主一樣。」《天才衝衝衝》每周六晚間10點準時鎖定華視。