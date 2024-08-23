鬼頭刀外銷疲軟，台東縣學校營養午餐113學年度起「班班吃鬼頭刀」，縣長饒慶鈴今天表示，鬼頭刀價格偏高很少入菜營養午餐，全縣國中小學生每月可吃到1次鬼頭刀，包含私立及國立學校也都能吃到，學生品嚐新鮮營養的在地漁獲，也期盼協助漁民及擴大鬼頭刀的銷售，讓更多人認識並享用台東鬼頭刀的美味。

鬼頭刀營養、低膽固醇、低熱量，台東縣學校營養午餐113學年度起「班班吃鬼頭刀」。（蔡旻妤攝）

縣議員許進榮指出，鬼頭刀是新港區漁會產量最高的漁獲，以前多半銷往美國，但去年起美國不再進口，國內貨量增加，價格下跌。日前在縣議會定期會建議縣府將鬼頭刀納入縣內學校營養午餐及國軍伙食入菜協助推廣，感謝縣府採納建議。

新港區漁會總幹事陳俊銘表示，今年4、5月份黑鮪魚和鬼頭刀都來報到，外銷瓶頸導致鬼頭刀滯銷，加上花蓮地震交通不便，魚價受影響，感謝縣府支持3年前蓋了新港區漁會水產品加工廠，鬼頭刀能就近加工處理。

鬼頭刀營養、低膽固醇、低熱量，台東縣學校營養午餐113學年度起「班班吃鬼頭刀」。（蔡旻妤攝）

今日會場提供鬼頭刀酥炸、紅燒、糖醋與清蒸4種不同烹調方式的料理，另有團膳業者研發的新菜色，並邀請煙波國際觀光總經理陳惠慈、國雲科技董事長張奕春、詠丞建設總經理吳東穎、予躍視覺有限公司等贊助商、縣議員許進榮、新港區漁會總幹事陳俊銘，學校及午餐業者等代表前來試吃。

鬼頭刀營養、低膽固醇、低熱量，台東縣學校營養午餐113學年度起「班班吃鬼頭刀」。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴提到，繼先前推動的「班班吃石斑魚」計畫，台東盛產的鬼頭刀價格偏高，很少當成營養午餐菜色，鬼頭刀肉質鮮美，更富含營養、低膽固醇、低熱量，有「市場裡的維他命」美譽，廣受歐美市場青睞，常被製作成魚排與魚柳。

饒慶鈴說，經過學校營養師、團膳業者及廚工等各方討論才定案，並特別在開學前試做試吃產地直送、溯源安心的鬼頭刀料理，確保提供的料理色香味俱全，還具備營養價值，預計安排4次營養午餐加入鬼頭刀。