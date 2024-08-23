解放軍東部戰區公開戰訓MV

戰爭分析家警告，中方最近在台灣一些最脆弱離島周邊的挑釁行為，暗示它可能如何在短短6個月內奪島。

《商業內幕》（Business Insider）網23日報導，一場未達戰爭程度的脅迫行動可能引發美國及盟友該如何回應的問題，而這是台灣持續抗中的關鍵要素。美國智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）和「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）的一份新報告詳細描述了中方可能如何奪取金門群島。報告評估中方海警近來挑釁行為激增，並指出對岸可能如何在短短6個月內升級行動，以控制金門。

今年稍早，台灣人選民進黨的賴清德為總統，而這歷史性舉動凸顯了選民對維護台灣自治的關切。民進黨連續第三次贏得總統任期。這是北京最不希望看到的結果，對岸稱賴清德是分裂分子，並針對他獲選進行了一連串對台懲罰措施。

報告說，其中最引人注目的，似乎是中方「採取新行動，以削弱台灣對離島的控制」，從先前尊重台灣對「金門和馬祖周邊水域的事實管轄權」，轉變為否認台灣對這些地區的所有權。報告說，中方在演習期間聲稱，「有權隨意在這些水域進行執法巡邏」，並直指金門附近海域的一起翻船事件成為登船、搜查和扣留船隻等發展的催化劑。

東部戰區全面展示軍事實力

金門和馬祖是台灣靠近中國大陸的脆弱離島，分別位於廈門和福州沿海。近幾個月來，中方在這些離島周邊的活動，尤其是海警的活動有增無減。而在5月賴清德就職期間，還有隨後中方繞台，進行大規模軍演期間，都出現激增的現象。

中國經常進入台灣水域令人擔憂，但報告說，導致局勢升級的轉折點可能涉及中方動用海警，「在金門周邊設立『隔離區』，阻止向島上運送任何武器或『違禁走私品』」。

報告說，在這種情況下，對岸可能會「搜查所有進入相關區域的台灣船隻，沒收所謂的『違禁品』，並逮捕『分裂分子』。不過，隔離仍會允許大多數民用船隻在接受檢查後通過，但會阻止多數中華民國政府船隻通過」。

China could seize key islands from Taiwan in as little as 6 months, war analysts warn https://t.co/hcWsI0UZYR — Business Insider (@BusinessInsider) August 23, 2024

而「隔離」（quarantine）與戰時的「封鎖」（blockade）不同，不會被視為同等行為，因為它們只限制某些物品的流通。但兩者之間顯然只有一線之隔，或許只取決於對相關信息的敘述和傳播方式。中方可能會界定，這是為了防止武器和所謂「違禁品」流動，以維持隔離。而藉由隔離，對岸便能有效切斷金門和/或馬祖與台灣其他地區的聯繫、通訊和連接，使它們陷入孤立，並可能迫使它們屈服，接受北京的控制。

其中最大的問題或許在於，這類事件會使美國及盟友處於灰色地帶。對決策者來說，可能難以確定適當的反應。而在短期內，這可能會因美國國內政治的影響，以致變得更複雜。