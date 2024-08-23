市場傳出，中信金今天將召開臨時董事會，通過對新光金公開收購的價格以及公開收購的架構，預估公開收購的價格，應該會超過每股14元。

中信金公開收購新光金的價格，首先除了由精算師精算合理價之外，參考「新新併」的換股比是關鍵，而台新金的股價則又是換股指標。

20年前，前台新金總經理謝壽夫接任第一金(2892)董事長兼總經理，市場傳出第一金和台新金合併，股價在當年（2003年）10月站上23元，一直至2005年7月中下旬，台新金以每股26.12元的價格標下彰銀，實際標購價格高於底標價17.98元45.27%；多出當日收盤價18.6元40.43%；高出每股淨值15.85元更達64.79%。台新金在標下彰銀後股價就緩步下跌。

而台新金標下彰銀後，卻衍生出和財政部纏訟17年，直到2022年8月台新金撤告，吳東亮主動釋出處分彰銀持股想法，打破彰銀案難解的僵局。

中信金和台新金在併購新光金的角力賽，中信金能接受的每股收購價格上限，若以新光金昨天收盤價12.45元計，溢價3成的價格為16.185元，而新光金第二季的每股淨值為16.5元。

而以「新新併」最新換股比0.6022，則台新金股價要推高到27元，才能力拼中信金3成溢價收購的水平。只是若以3成溢價收購新光金，中信金的股價會不會重演當年台新金標購彰銀後的走勢？