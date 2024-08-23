新北市勞工局今（23）日上午10時至下午2時，在市府6樓大禮堂盛大舉辦夏季就業博覽會最終場，共有52家廠商參與，提供超過2500個工作機會，包括688個兼職職缺，勞工局長陳瑞嘉表示，今天的就博會最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成4，他觀察近期製造業已逐漸復甦，預料下次的就博會，製造業的職缺將會提升。

陳瑞嘉表示，多數企業對於下半年的景氣抱持正面看法，包含鼎泰豐、欣興電子、統一超商、黑貓宅急便、響樂餐飲、三澧餐飲等皆開出破百職缺，旅宿業也紛紛提升招募力道。

陳瑞嘉也分析本次就博會特點，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成4；其次為零售量販業，職缺占2成7。在薪資待遇部分，南京資訊開出資深硬體研發工程師月薪70K，三重客運也開出60K以上的薪資招募職業大客車駕駛，鼎泰豐也開出月薪55K以上，吸引對料理有熱情的主廚加入。

陳瑞嘉說，現場也提供中高齡服務專區，助中高齡能再進入職場，因台灣面臨少子化、高齡化，勞動力短缺，另外多家餐飲旅宿業也都開出200元以上的計時薪資，有彈性工作時間需求的民眾，歡迎踴躍參與應徵。

勞工局表示，現場邀請桓達科技、南亞科技、南京資訊、神通資訊科技、大同公司、藍天電腦、晶華酒店、鼎泰豐、新光三越百貨、太平洋崇光百貨、NET及IKEA等52家廠商共襄盛舉，提供超過2500個工作機會。

另就服處與中央合作推動「婦女再就業計畫專區」，現場將有專人提供諮詢及開立推介卡服務，符合專案資格者，最高有3萬元的獎勵金。最後還有「專案缺工專區」，符合計畫規定者每月有6000元至1萬3000元不等的獎勵金。