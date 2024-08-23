公聽會。（高市府水利局提供／林雅惠傳真）

高雄市六龜區荖濃里頂荖濃土石流潛勢溪流，自莫拉克颱風起至今年凱米颱風，發生多次土石流事件，大量崩落土石沿河道向中下游流出，堆積大量不安定土砂，造成下游於頂濃橋發生阻塞溢流，引發洪水災害，對當地民眾生活安全構成威脅，市府水利局因此劃定為特定水土保持區。

高雄市政府水利局評估提報劃定土石流特定水土保持區，於8月21日召開「高雄市六龜區DF097荖濃土石流特定水土保持區劃定」公聽會，計畫範圍涵蓋高市DF097土石流潛勢溪流上游至中下游區域，為更精確的整體規劃本區治理需求，透過水文及土石流水理演算分析，規劃多項重要治理工程，如頂濃橋改建、防砂壩、固床工及河道護岸等，旨在降低土石流對下游保全住戶的衝擊；民眾對於劃定特定水土保持區均表贊同，並期望藉此解決多年受土石流災害影響的困境。

於公聽會辦理過程中，水利局向民眾詳細說明「特定水土保持區」是亟需加強實施水土保持處理與維護之地區，劃定公告後中央專款經費進行整體工程治理，然考量治理過程中應避免其他因素擾動，經劃定為特定水土保持區的地區禁止任何開發行為，惟農地耕作不受限制，區內土地得為從來合法之使用。

高市府將依據長期水土保持計畫所規劃之工程完成本區治理，改善社區安全與環境永續發展，待該區土地回復生機並評估穩定後，廢止特定水土保持區，以促進土地合理利用，增進特定水土保持區內居民福祉。

荖濃里里長陳俊福表示，六龜區荖濃里頂荖濃至少超過50戶居民，從2009年莫拉克颱風到今年7月底凱米颱風，每回颱風來襲，該區都是土石流警戒區，居民永遠都是保全戶必須撤離，非常麻煩。

陳俊福說，這次凱米颱風造成頂荖濃多處土石崩塌，台27線及台20線道路受損，影響居民出入不便，居民一致贊成劃定為特定水土保持區，避免持續應災害發生，也謝謝市府水利局張主祕及團隊積極辦理，解決居民多年受土石流災害影響的困境。