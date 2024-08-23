《更新1:30收盤價》

新光金開盤一度大跌逾6%，在買盤推升下，終場收在平盤價12.45元，最後一筆成交量為32255張，單日爆出126.16萬張巨量。

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兩大金控「新新併」宣告合併啟動，今（23日）雙方恢復交易，從換股比例來看，新光金折價幅度為9%，導致新光金早盤股價一暴跌逾6%，也波及兩大股東新纖、新保盤中挫跌3%。

「新新併」雙方達成台新金0.6022股換新光金1股，等於新光金折價幅度為9%，以21日收盤價12.45元估算，股價折價9%至11.32元。今新光金股價最低來到11.65元，跌幅約6.4%，隨後買盤進場承接，一度拉升至平盤價12.45元，截至中午12點左右，暫報12.35元（或0.8%），成交量飆逾101萬張，究竟是失望賣壓或是有人進場卡位，令人玩味。

新光金折價併購不僅股價大跌，前10大股東的新纖、新保也遭波及，盤中股價重挫逾3%，最低分別來到16.75元及41元。

昨日，台新金控與新光金控雙方召開董事會，決議通過啟動兩家公司的合併案，兩家公司將於10月9日召開股東臨時會，並送交主管機關審核，合併完成後市值將攀升至4450億元，躍升第4大上市民營金控公司，同時躋身台股市值前20大之列。