為了撿車內的東西，先自撞外側護欄再撞內側護欄，國道3號南向71.6公里龍潭路段，今早8時22分一名58歲翁姓男子，駕駛自小客載其男女兒共2人發生事故，造成翁男胸部、腰部及手部擦挫傷，翁女頭部及肩膀也擦挫傷，所幸送醫後恢復意識無礙，翁男無飲酒情事，現場9時13分排除。（警方提供／廖姮玥桃園傳真）

國道3號南向71.6公里龍潭路段，今早8時22分一名58歲翁姓男子駕駛自小客載其男女兒共2人，為了撿車內的東西，先自撞外側護欄再撞內側護欄，造成翁男胸部、腰部及手部擦挫傷，翁女頭部及肩膀也擦挫傷，所幸送醫後恢復意識無礙，翁男無飲酒情事，現場9時13分排除。

國道警方呼籲用路人駕車上路若因精神不濟、打瞌睡或分心，容易致生未注意車前狀況而肇事，若肇事致人重傷或死亡，將受吊扣或吊銷駕照之處分。應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。